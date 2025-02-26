الخارجية المصرية: لن نقبل بأنصاف حلول بشأن غزة تسهم في تجدّد الصراع

كشفت اسرائيل انها كانت تفكر في قصف جنازة السيد الشهيد حسن نصرالله ونقلت 14 عن رئيس الأركان الإسرائيلي المنتهية ولايته، هيرتسي هاليفي، أنه ألمح إلى أن الجيش يفكر في مهاجمة الجنازة في الثالث والعشرين من شباط الحالي.



