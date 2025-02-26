فكّرت بقصف جنازة نصرالله.. كواليس "الطلعة الجويّة" لإسرائيل
كشفت اسرائيل انها كانت تفكر في قصف جنازة السيد الشهيد حسن نصرالله ونقلت 14 عن رئيس الأركان الإسرائيلي المنتهية ولايته، هيرتسي هاليفي، أنه ألمح إلى أن الجيش يفكر في مهاجمة الجنازة في الثالث والعشرين من شباط الحالي.
وقد جاء هذا الطرح في خلال لقاء لهاليفي مع طلاب فرقة المشاة الأولى الاسبوع الماضي وسألهم: "هل تريدون أن تخمنوا ماذا؟ حول جنازة نصر الله، نحن مترددون". ثم سأل الحضور: "ما الذي لم نحسم أمرنا بشأنه؟"، ليجيب الحضور "الهجوم". وأضاف هاليفي بابتسامة: "لقد فهمت.