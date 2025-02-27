الرياض 2025.. تسوية المنازعات

تضمن الأسبوع عددًا من الفعاليات البارزة، أبرزها المؤتمر الدولي الرابع الذي جمع 1,250 مشاركًا من داخل المملكة وخارجها، وشارك فيه 28 متحدثًا متخصصًا في قضايا التحكيم وتطوير بيئة الأعمال. كما انعقدت النسخة السادسة من منافسة التحكيم التجاري الدولية، بمشاركة 924 طالبًا من 24 دولة، الذين أظهروا مهاراتهم القانونية في محاكاة لقضايا التحكيم التجاري الدولية.

ومن بين الفعاليات المتميزة، تم تسليط الضوء على دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز كفاءة وشفافية عمليات تسوية المنازعات، حيث قدم الخبراء تطبيقات تكنولوجيا حديثة في مجالات البحث القانوني وصياغة المستندات. هذه النقاشات تشير إلى تحول كبير نحو أتمتة العديد من جوانب التحكيم التجاري في المستقبل.

وفي ختام الأسبوع، عبّر سعادة الدكتور وليد بن سليمان أبانمي، رئيس مجلس إدارة المركز السعودي للتحكيم التجاري، عن فخره بالنجاح الكبير للنسخة الثانية، مشيرًا إلى أن الأسبوع أصبح منصة عالمية تجمع بين أفضل الممارسات القانونية ويعزز مكانة المملكة كوجهة موثوقة في تسوية النزاعات التجارية والاستثمارية.