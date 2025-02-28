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عربي و دولي

ماكرون ينتفض بوجه أميركا!

2025-02-28 | 05:23
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ماكرون ينتفض بوجه أميركا!
ماكرون ينتفض بوجه أميركا!

على الرغم من المصافحات الحارة التي طفت على لقائه بالرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض قبل أيام، فإن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لا يبدو بالتأكيد سعيدا بسياسة الإدارة الأميركية الجديدة.

فخلال زيارته للبرتغال، حث الرئيس الفرنسي الأوروبيين على عدم التبعية والخضوع لواشنطن.

وقال في تصريحات، اليوم الجمعة: في الوقت الذي تمر به الولايات المتحدة بتغييرات كبيرة، علينا أن نبقيها إلى جانبنا لأننا لسنا بحجة إلى مزيد من الانقسامات، لكننا سنعيش في فترة من عدم اليقين".

كما أضاف أن "الخيارات التي تتخذها هذه الإدارة الأميركية تنتج عدم يقين جيوسياسي، واقتصادي أيضاً" في إشارة إلى الرسوم الجمركية التي لوح بها ترامب سابقا بوجه دول الاتحاد الأوروبي، وفق ما نقلت فرانس برس.

إلى ذلك حث الدول الأوروبية على عدم الخضوع لواشنطن وانتهاج سياسة التبعية. وقال إن البعض يؤيد فكرة أن يبقى الأوروبيون لطفاء مع الأميركيين، وربما الخضوع لهم" لكنه شدد على وجوب الدفاع عن مصالح وهوية أوروبا. وحث على الدفاع عن المبادئ والتاريخ الأوروبي، بتصميم وحسم.

وكان ترامب اعتبر أثناء لقائه ضيفه الفرنسي يوم الثلاثاء الماضي أن أوروبا قدمت قروضا لأوكرانيا وستستعيد أموالها لاحقاً.
ماكرون ينتفض بوجه أميركا!

عربي و دولي

ايمانويل ماكرون

فرنسا

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