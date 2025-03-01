في أول أيام رمضان.. قتل والده وحرق جثته

فقد تلقت السلطات بالمحافظة إخطارا أكد العثور على جثمان شخص داخل أحد الأراضى الزراعية بين قريتي قرقيرة والشعالة بمدينة السنبلاوين.

وعلى الفور، شكّلت السلطات فريق بحث لكشف ملابسات الحادث.

وكشفت المعاينة و التحريات الأولية أن الجثمان لشخص يدعى "عزت ش أ" في العقد الخامس من عمره ويقيم بقرية ميت غراب دائرة المركز.

كما بيّنت التحقيقات أن وراء ارتكاب الجريمة نجل المجنى عليه، وذلك نتيجة خلافات مع والده بسبب بيع عدد من المواشي الخاصة بحظيرتهم.

وأضافت أن الأبن الشاب استعان بصديق له لمساعدته في قتل والده، فقام الاثنان بحمل الجثمان ووضعه داخل أرض زراعية وأشعلا النيران، محاولين التخلص من معالمه.