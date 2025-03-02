اسرائيل توقف دخول السلع والإمدادات لقطاع غزة

فقد أعلن رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو وقف دخول كل البضائع والإمدادات إلى قطاع غزة بدءا من صباح اليوم، زاعماً في بيان صادر عن مكتبه، أن القرار جرى اتخاذه لرفض حماس قبول مخطط المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف لمواصلة المحادثات، تزامنا مع انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار.

واكد نتنياهو أكد أن "إسرائيل" لن تسمح بوقف إطلاق النار دون إطلاق سراح الرهائن، مُهددًا بعواقب أخرى في حال استمرت حماس في رفضها.

وكانت القناة 14 الاسرائيلية، قد ذكرت أن قرارا بإيقاف شحنات المساعدات إلى قطاع غزة اتُخذ خلال مباحثات عقدها نتنياهو الليلة الماضية، مشيرةً إلى أن القرار اتُخذ بالتنسيق مع الجانب الأميركي.