رئيس الوزراء البريطاني: نعتزم وضع خطة لوقف الحرب كي نناقشها مع أميركا
أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، بعد انتهاء اجتماع لنحو 15 حليفاً لأوكرانيا بحضور الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في لندن، "أننا اتفقنا أن تعمل بريطانيا وفرنسا وآخرون مع أوكرانيا على خطة لوقف الحرب نناقشها مع الولايات المتحدة الأميركية".
ولفت إلى "أنني اتفقت مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب على أهمية السلام المستدام في أوكرانيا"، موضحًا "أننا على مفترق طرق وهذا هو وقت وضع خطة لسلام عادل ومستدام"، مشيرًا إلى أنّ " الولايات المتحدة ستدعم خطتنا بشأن أوكرانيا"، مؤكدًا أنّ "الحفاظ على السلام يقتضي قدرتنا على الدفاع عنه".