رئيس الوزراء البريطاني: نعتزم وضع خطة لوقف الحرب كي نناقشها مع أميركا

أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، بعد انتهاء اجتماع لنحو 15 حليفاً لأوكرانيا بحضور الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في لندن، "أننا اتفقنا أن تعمل بريطانيا وفرنسا وآخرون مع أوكرانيا على خطة لوقف الحرب نناقشها مع الولايات المتحدة الأميركية".