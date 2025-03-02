السعودية: إسرائيل تستخدم مساعدات غزة كأداة "ابتزاز وعقاب جماعي"

علّقت السعودية على قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقف دخول كل المساعدات الإنسانية إلى غزة مع انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بالقطاع، ورأت أنّ إسرائيل تقوم باستخدام المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة كأداة "ابتزاز وعقاب جماعي".