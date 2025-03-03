زيلينسكي: استبدالي لن يكون "سهلا"

وقال زيلينسكي، الذي لم يخلع ملابسه العسكرية منذ الاجتياح الروسي لبلاده في شباط 2022، للصحافة في لندن: "نظرا إلى ما يحدث، ونظرا إلى الدعم، فإن استبدالي ببساطة لن يكون بهذه السهولة".

والأسبوع الماضي، اتهم ترامب نظيره الأوكراني بأنه "ديكتاتور"، نظرا إلى عدم إجراء الانتخابات التي كانت مقررة في أوكرانيا وأرجئت بسبب الحرب.

وأضاف زيلينسكي: "لن تكون المسألة مجرد تنظيم انتخابات. بل سيتعين أيضا منعي من الترشح، وهو الأمر الذي سيكون أكثر تعقيدا بعض الشيء".

وقال مساء الأحد: "إذا كان هناك حلف شمال الأطلسي وكانت هناك نهاية للحرب، فهذا يعني أنني أنجزت مهمتي".