"نصيحة" وخلفها الإستقالة.. ما وراء قرار ظريف!

وأوضح ظريف أنه "استقال بناء على نصيحة من رئيس السلطة القضائية، من أجل المساعدة في تخفيف الضغوط على إدارة الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان".

وفي منشور له على منصة "إكس"، في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين، كتب ظريف أنه زار رئيس السلطة القضائية، غلام حسين محسني إيجئي، بدعوة من الأخير، يوم السبت الماضي، وخلال اجتماعه معه، نصحه بأنه "نظرا لظروف البلاد، يجب أن يعود إلى (التدريس في) الجامعة لتجنّب المزيد من الضغوط على الإدارة".

وأضاف ظريف أنه استجاب للنصيحة على الفور، لأنه كان يريد دائما أن يكون "مساعدا وليس عبئا".