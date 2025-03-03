في الكنيست.. مواجهات عنيفة بين الشرطة وأهالي الأسرى (فيديو)

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A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
عقد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون عند العاشرة والنصف من مساء اليوم، محادثات رسمية مع ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود في قصر اليمامة في الرياض، بحضور اعضاء الوفدين اللبناني والسعودي.
شارك كلّ من النائب فريد البستاني والارشمندريت نعمان قزحيا من الشوف في فطور الصلاة الوطني الكاثوليكي (National Catholic Prayer Breakfast) الذي انعقد في واشنطن الاسبوع الماضي والذي تحدث خلاله نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس مشدّداً على الاهمية البالغة التي تبديها الإدارة الاميريكية الجديدة لحرية المعتقد الديني ولحماية الاقليات في الشرق.