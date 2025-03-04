السيسي نوّه بجهود الرئيس عون: ستجد مصر إلى جانبك

واستهلّ الرئيس عون اللقاء بتهنئة الرئيس السيسي بحلول شهر رمضان المبارك، وبالنجاح الذي حققته القمة وحسن التنظيم، كما شكره على المساهمة المصرية في إنجاح الجهود التي بذلت لملء الفراغ الرئاسي من خلال مشاركة مصر في اللجنة الخماسية.وتحدث الرئيس عون عن العلاقات اللبنانية - المصرية وسبل تفعيلها في المجالات كافة، لافتاً إلى انه سيلبي لاحقاً الدعوة التي وجهها اليه الرئيس السيسي لزيارة جمهورية مصر العربية.كما عرض الرئيس عون مع الرئيس السيسي للأوضاع في لبنان عموماً وفي الجنوب خصوصاً في ظل استمرار الاحتلال الاسرائيلي للتلال الخمس المتاخمة للحدود وضرورة العمل على انهائه في أسرع وقت واعادة الاسرى الذين اعتقلتهم اسرائيل خلال الحرب الأخيرة.ولفت إلى استمرار الاتصالات من اجل تنفيذ اسرائيل للاتفاق الأخير في ٢٧ تشرين الثاني الماضي.الرئيسي السيسي ردّ مرحبّاً بالرئيس عون والوفد المرافق، مشيداً بالكلمة التي ألقاها الرئيس اللبناني في القمة والتي قال انها كانت معبرة وشاملة.كما أشار الرئيس السيسي إلى ان بلاده تعمل مع عدد من الدول المعنية لاستكمال الانسحاب الاسرائيلي من كامل الجنوب اللبناني، ونوّه بالجهود التي يبذلها الرئيس عون في اطار عملية النهوض، وقال في هذا الاطار للرئيس عون: "ابنِ لبنان، ونحن معك، وستجد مصر إلى جانبك".ووجّه الرئيس عون دعوة إلى الرئيس السيسي لزيارة لبنان فشكره ووعد بتلبيتها.