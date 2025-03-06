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الخارجية البريطانية تعلن عن رفع 24 جهة من قائمة العقوبات الخاضعة لتجميد الأصول بموجب نظام العقوبات على سوريا
2025-03-06 | 09:00
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الخارجية البريطانية تعلن عن رفع 24 جهة من قائمة العقوبات الخاضعة لتجميد الأصول بموجب نظام العقوبات على سوريا
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الخارجية البريطانية تعلن عن رفع 24 جهة من قائمة العقوبات الخاضعة لتجميد الأصول بموجب نظام العقوبات على سوريا
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