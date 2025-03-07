وزارة الخارجية الروسية: موسكو تشعر بالقلق من التدهور الحاد للوضع في سوريا

الخارجية الروسية: موسكو تؤيد إطلاق عملية سياسة شاملة في سوريا بأقرب وقت ممكن كما نعول على التفاهم مع السلطات الجديدة بشأن القضايا المتعلقة بوجودنا العسكري هناك