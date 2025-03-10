الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
16
o
البقاع
12
o
الجنوب
14
o
الشمال
17
o
جبل لبنان
13
o
كسروان
16
o
متن
16
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
10:50
قرار بحق الدولة اللبنانية.. زياد عيتاني يتحدث مجدداً عن قضيته
10:41
"باب مفتوح" يتسبب بوقوع طائرة! (فيديو)
08:43
من أموال الملوثين.. حملة تشجير حول نهر الليطاني (فيديو)
2025-03-09
سكان من الساحل السوري يلجأون نحو قاعدة حميميم الروسية (فيديو)
2025-03-08
علم فلسطين والكوفية على ساعة بيغ بن (فيديو)
عربي و دولي
الشرع: المحادثات جارية مع موسكو بشأن شروط جديدة للقواعد العسكرية
2025-03-10 | 11:24
A-
A+
الشرع: المحادثات جارية مع موسكو بشأن شروط جديدة للقواعد العسكرية
مقالات ذات صلة
وكالة تاس الروسية: موسكو لم تتوصل بعد إلى نتيجة مع السلطات السورية الجديدة بشأن القواعد العسكرية
"رويترز" عن مصدر سوري: قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع طلب من موسكو تسليم الأسد ومساعديه
وزير الخارجية القطري يصل إلى دمشق في زيارة يلتقي خلالها أحمد الشرع لإجراء محادثات موسعة
الشرع: المحادثات جارية مع موسكو بشأن شروط جديدة للقواعد العسكرية
عربي و دولي
المحادثات
جارية
موسكو
جديدة
للقواعد
العسكرية
العودة الى الأعلى
إجتماع إسرائيلي - مصري "متوتر"!
كبير مستشاري ترامب: السلام بين لبنان وإسرائيل قريب!
اقرأ ايضا في عربي و دولي
15:07
أ ف ب نقلاً عن الفاتيكان: الوضع الصحي للبابا فرنسيس يواصل التحسن ولا "تحفظات" على صعيد التشخيص
15:07
أ ف ب نقلاً عن الفاتيكان: الوضع الصحي للبابا فرنسيس يواصل التحسن ولا "تحفظات" على صعيد التشخيص
15:06
ولي العهد السعودي يستقبل وزير الخارجية الأميركي في جدة
15:06
ولي العهد السعودي يستقبل وزير الخارجية الأميركي في جدة
14:36
ماسك: خلف الهجوم على منصة إكس مجموعة كبيرة منسقة أو دولة ونعمل على تعقبه
14:36
ماسك: خلف الهجوم على منصة إكس مجموعة كبيرة منسقة أو دولة ونعمل على تعقبه
يحدث الآن
محليات
15:08
الفاتيكان: الوضع الصحي للبابا فرنسيس يواصل التحسن
عربي و دولي
15:07
أ ف ب نقلاً عن الفاتيكان: الوضع الصحي للبابا فرنسيس يواصل التحسن ولا "تحفظات" على صعيد التشخيص
عربي و دولي
15:06
ولي العهد السعودي يستقبل وزير الخارجية الأميركي في جدة
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
10:26
"إطلاق النار وخطف عسكري".. بيان للجيش!
2025-03-09
باسم ياخور يواصل هجومه بعد الاحداث المؤلمة في الساحل السوري
14:33
الشرع: الاعتداء على حرمة الناس خط أحمر!
2024-11-20
كان يبحث عن ادلة تاريخية.. مقتل مؤرخ إسرائيلي شهير في جنوب لبنان
2025-02-05
زينب فياض تفاجئ الجمهور في أول تعليق بعد أنباء زواجها من حبيبها الكويتي
2025-03-07
جعجع خلال إفطار رمضاني في معراب: للالتفاف حول الدولة وسلطتها الشرعيَّة حصراً
بالفيديو
بالفيديو
14:04
مقدمة النشرة المسائة 10-03-2025
11:38
بعد احداث الساحل السوري .. فنانة سورية تنفعل في الشارع وتناشد: ما تشمّتوا بشار فينا
11:25
حان الآن موعد آذان المغرب في التوقيت المحلي لمدينة بيروت
2025-03-09
مقدمة النشرة المسائية 09-03-2025
2025-03-09
حان الآن موعد آذان المغرب بحسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت
2025-03-09
رامي عبد الرحمن: ما يحصل في سوريا اليوم تطهير طائفي
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
16:11
قاسم: حزب الله يجري تحقيقات داخلية.. وماذا قال عن الانتصار؟
محليات
16:11
قاسم: حزب الله يجري تحقيقات داخلية.. وماذا قال عن الانتصار؟
عربي و دولي
08:02
الحكومة الإسرائيلية تصدر تعليمات للجيش بالإستعداد لعودة الحرب
عربي و دولي
08:02
الحكومة الإسرائيلية تصدر تعليمات للجيش بالإستعداد لعودة الحرب
محليات
10:26
"إطلاق النار وخطف عسكري".. بيان للجيش!
محليات
10:26
"إطلاق النار وخطف عسكري".. بيان للجيش!
محليات
09:17
"شيخ نعيم.. لا نستغرب استهجانكم لمواقف وزير الخارجية".. بيان للقوات!
محليات
09:17
"شيخ نعيم.. لا نستغرب استهجانكم لمواقف وزير الخارجية".. بيان للقوات!
عربي و دولي
07:49
العملية العسكرية "انتهت".. إليكم تصريح الدفاع السورية!
عربي و دولي
07:49
العملية العسكرية "انتهت".. إليكم تصريح الدفاع السورية!
عربي و دولي
10:41
"باب مفتوح" يتسبب بوقوع طائرة! (فيديو)
عربي و دولي
10:41
"باب مفتوح" يتسبب بوقوع طائرة! (فيديو)
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025