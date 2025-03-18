المندوب الفلسطيني: ندعو مجلس الأمن إلى إعلان التزامه بحل الدولتين

نتنياهو: سنواصل القتال حتى تحرير كل الرهائن وضمان ألا تشكل حماس تهديدا لإسرائيل

نتنياهو: سنواصل القتال حتى تحرير كل الرهائن وضمان ألا تشكل حماس تهديدا لإسرائيل