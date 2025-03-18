غوتيريش: أدعو لاحترام وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات والإفراج غير المشروط عن الرهائن المتبقين بغزة

ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية في مقالها الرئيسي إن "رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو يكذب عندما يبرر استئنافه الحرب على قطاع غزة برفض حماس إطلاق سراح بقية الأسرى المحتجزين لديها"، وأضافت أن "نتنياهو دفع المطلوب لعودة إيتمار بن غفير إلى الحكومة مقدماً، ولكن ليس من جيبه الخاص، بل من دماء 59 أسيراً إسرائيلياً الذين قد يكون مصيرهم قد حُسم باستئناف الحرب".