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عربي و دولي

غوتيريش: أدعو لاحترام وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات والإفراج غير المشروط عن الرهائن المتبقين بغزة

2025-03-18 | 16:44
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غوتيريش: أدعو لاحترام وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات والإفراج غير المشروط عن الرهائن المتبقين بغزة
غوتيريش: أدعو لاحترام وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات والإفراج غير المشروط عن الرهائن المتبقين بغزة
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غوتيريش: أدعو لاحترام وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات والإفراج غير المشروط عن الرهائن المتبقين بغزة

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