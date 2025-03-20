المندوب الفرنسي بمجلس الأمن: ندعو الأطراف للعودة إلى مسار اتفاق كانون الثاني ووقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن

مكتب نتنياهو: في حال أقرت الحكومة الأمنية المصغرة والحكومة الموسعة اتفاق وقف إطلاق النار وبدء تطبيقه قد يبدأ الافراج عن أول "الرهائن" اعتبارا من الأحد