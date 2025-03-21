غارات أميركية جديدة على مواقع للحوثيين في اليمن

وقالت مصادر محلية في اليمن إن الغارات الأميركية استهدفت مديرية التحيتا جنوبي محافظة الحديدة، المطلة على البحر الأحمر، مشيرة إلى تنفيذ 6 ضربات جوية في منطقة الفازة بدأت الساعة السادسة صباحا بتوقيت صنعاء.

وأكدت القيادة المركزية الأميركية استمرار العمليات ضد الحوثيين، ونشرت مقطعا مصورا على منصة "إكس" يظهر مقاتلات تقلع من حاملة طائرات لشن الهجمات، مرفقة بتعليق "Red Rippers Don’t Sleep"، في إشارة إلى السرب 11 المقاتل التابع للبحرية الأميركية.

وجاءت الغارات بعد ساعات من إعلان الجيش الإسرائيلي اعتراض صاروخين أطلقا من اليمن، سقطا فوق مناطق غير مأهولة من دون وقوع إصابات، بينما دوت صفارات الإنذار في القدس وتل أبيب والضفة الغربية المحتلة.