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البابا فرنسيس يغادر المستشفى اليوم الى بيت القديسة مارتا بعد تحسن حالته الصحية
2025-03-23 | 02:10
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البابا فرنسيس يغادر المستشفى اليوم الى بيت القديسة مارتا بعد تحسن حالته الصحية
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