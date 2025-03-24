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عربي و دولي

تاس: وصول الوفد الروسي إلى مقر انعقاد المحادثات مع الوفد الأميركي في الرياض

2025-03-24 | 02:20
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تاس: وصول الوفد الروسي إلى مقر انعقاد المحادثات مع الوفد الأميركي في الرياض
تاس: وصول الوفد الروسي إلى مقر انعقاد المحادثات مع الوفد الأميركي في الرياض
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