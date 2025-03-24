بغداد تشكي "ايران" لواشنطن: استخدمت وثائق عراقية لبيع نفطها!

بعد الاتهامات التي طالت العراق حول تورط شركة سومو في بيع نفط إيراني على أنه عراقي لمساعدة طهران في تجاوز العقوبات، كشف وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، عن محادثات أميركية عراقية في هذا الشأن.

وقال عبد الغني إن "القوات البحرية الأميركية احتجزت ناقلات إيرانية تحمل النفط، ووجدت وثائق تشير إلى أنه نفط عراقي رغم أنه إيراني".



كما أضاف في تصريحات للتلفزيون الرسمي أمس أنه "اتضح فيما بعد أن هذه الوثائق مزورة، حيث قامت هذه الناقلات الإيرانية بتزويرها لتبيع النفط إلى شركات عالمية على أنه عراقي".



إلى ذلك، أكد أن "السلطات العراقية تحدثت مع الجانب الأميركي لتوضح تفاصيل تلك القضية، وألا علاقة للعراق بها". وأوضح أن الجانب الأميركي تفهم المسألة.