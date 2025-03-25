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عربي و دولي

الخارجية السورية تندد بالعدوان الاسرائيلي المستمر على البلاد

2025-03-25 | 13:27
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الخارجية السورية تندد بالعدوان الاسرائيلي المستمر على البلاد
الخارجية السورية تندد بالعدوان الاسرائيلي المستمر على البلاد

نددت الخارجية السورية الثلاثاء بـ"العدوان الاسرائيلي المستمر" على البلاد، باعتباره "انتهاكا صارخا" لسيادتها، بعد توغّل وقصف اسرائيلي في قرية في محافظة درعا جنوبا أسفر عن سقوط ستّة قتلى، في حين أعلن الجيش الاسرائيلي شنّ غارات ردّا على "إطلاق نار"، بحسب "فرنس بريس".

واستنكرت الخارجية في بيان "العدوان الإسرائيلي المستمر على الأراضي السورية، والذي شهد تصعيدا خطيرا في قرية كويا بريف درعا الغربي"، مضيفة أن القرية تعرضت "لقصف مدفعي وجوي مكثف استهدف الأحياء السكنية والمزارع، ما أسفر عن استشهاد ستة مدنيين".

وكانت السلطات المحلية أفادت في حصيلة سابقة عن مقتل أربعة أشخاص على الأقلّ بالقصف الاسرائيلي على البلدة، تبعه "نزوح من أهالي المنطقة".

الخارجية السورية تندد بالعدوان الاسرائيلي المستمر على البلاد

عربي و دولي

الخارجية السورية

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"حماس برا برا".. تظاهرات غاضبة في غزة (فيديو)
16:45

"حماس برا برا".. تظاهرات غاضبة في غزة (فيديو)

تظاهر مئات الفلسطينيين مساء الثلاثاء في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، مطالبين بوقف الحرب، ورددوا أيضًا هتافات تطالب حركة حماس بالتنحي عن حكم قطاع غزة، بحسب ما افادت وكالة الصحافة الفرنسية.
وتجمع المتظاهرون بجانب مخيم للنازحين في بيت لاهيا، وساروا في طرق تحيط بها أكوام من ركام المباني والمنازل التي دُمرت خلال الحرب، بالقرب من مستشفى الأندونيسي، حيث رددوا هتافات من بينها "حماس برا برا".
وهتف عشرات المشاركين قائلين: "هي هي حماس إرهابية".

16:45

"حماس برا برا".. تظاهرات غاضبة في غزة (فيديو)

تظاهر مئات الفلسطينيين مساء الثلاثاء في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، مطالبين بوقف الحرب، ورددوا أيضًا هتافات تطالب حركة حماس بالتنحي عن حكم قطاع غزة، بحسب ما افادت وكالة الصحافة الفرنسية.
وتجمع المتظاهرون بجانب مخيم للنازحين في بيت لاهيا، وساروا في طرق تحيط بها أكوام من ركام المباني والمنازل التي دُمرت خلال الحرب، بالقرب من مستشفى الأندونيسي، حيث رددوا هتافات من بينها "حماس برا برا".
وهتف عشرات المشاركين قائلين: "هي هي حماس إرهابية".

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