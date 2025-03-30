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عربي و دولي

ايران تحدد هدفها: سنهاجم هذه القاعدة!

2025-03-30 | 00:11
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ايران تحدد هدفها: سنهاجم هذه القاعدة!
ايران تحدد هدفها: سنهاجم هذه القاعدة!

نقلت صحيفة "تيليغراف" عن مسؤول عسكري إيراني كبير، تأكيده أن "لا تمييز في استهداف القوات البريطانية أو الأميركية إذا هوجمت إيران"، كاشفاً أنه "سنضرب قاعدة دييغو غارسيا الأميركية البريطانية رداً على أي هجوم أميركي".

ولاحقاً، نقلت الصحيفة عن متحدث باسم الحكومة البريطانية، إدانته التهديدات الايرانية بشدة، مؤكداً أنه "نواصل العمل مع شركائنا لتشجيع خفض التصعيد".

وأكد المسؤول البريطاني أن "قاعدة دييغو غارسيا حيوية لأمن بريطانيا والولايات المتحدة، ولها دور محوري في الأمن الإقليمي والدولي".
 
 
 
ايران تحدد هدفها: سنهاجم هذه القاعدة!

عربي و دولي

أميركا

بريطانيا

ايران

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