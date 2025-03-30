ايران تحدد هدفها: سنهاجم هذه القاعدة!

نقلت صحيفة "تيليغراف" عن مسؤول عسكري إيراني كبير، تأكيده أن "لا تمييز في استهداف القوات البريطانية أو الأميركية إذا هوجمت إيران"، كاشفاً أنه "سنضرب قاعدة دييغو غارسيا الأميركية البريطانية رداً على أي هجوم أميركي".

