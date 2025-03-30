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نتنياهو: دولة لبنان مسؤولة عما ينطلق من أراضيها
نتنياهو: دولة لبنان مسؤولة عما ينطلق من أراضيها
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عربي و دولي
الجيش الإسرائيلي: اعتراض صاروخ أطلق من اليمن قبل دخوله إسرائيل
2025-03-30 | 03:53
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الجيش الإسرائيلي: اعتراض صاروخ أطلق من اليمن قبل دخوله إسرائيل
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