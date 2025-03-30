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عربي و دولي

نتنياهو يحمّل الدولة اللبنانية مسؤولية "كل ما ينطلق من أراضيها"

2025-03-30 | 06:00
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نتنياهو يحمّل الدولة اللبنانية مسؤولية &quot;كل ما ينطلق من أراضيها&quot;
نتنياهو يحمّل الدولة اللبنانية مسؤولية "كل ما ينطلق من أراضيها"

اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأن "دولة لبنان مسؤولة عما ينطلق من أراضيها".

وفيما يخص غزة، لفت نتنياهو إلى أن "الحكومة الإسرائيلية قررت زيادة الضغط العسكري على حركة حماس"، مؤكدًا أن "الضغط العسكري هو السبيل الفعّال لإعادة الأسرى، وليس الشعارات والادعاءات الفارغة التي يتم تداولها في استديوهات الأخبار".

وأضاف نتنياهو في تصريحاته أن "الضغط العسكري على حماس قد أثبت فعاليته"، مشيرًا إلى أن "الحركة ستضطر في النهاية إلى إلقاء سلاحها، مع السماح لقادتها بالخروج كشرط لإنهاء الحرب".

وفيما يتعلق بالوضع الإقليمي، ذكر نتنياهو أن "الحوثيين يتلقون ضربات أميركية قاسية"، مؤكدًا أن "التدخل الأميركي ضد الحوثيين بقوة كبيرة يمثل تغييرًا كبيرًا في المعادلة الإقليمية".

 
نتنياهو يحمّل الدولة اللبنانية مسؤولية "كل ما ينطلق من أراضيها"

عربي و دولي

نتنياهو

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