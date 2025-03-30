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عربي و دولي

سلام اختتم زيارته الى السعودية: الحكومة ماضية في بسط سلطتها على كامل أراضيها

2025-03-30 | 06:40
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سلام اختتم زيارته الى السعودية: الحكومة ماضية في بسط سلطتها على كامل أراضيها
سلام اختتم زيارته الى السعودية: الحكومة ماضية في بسط سلطتها على كامل أراضيها

اختتم رئيس الحكومة نواف سلام الزيارة التي أجراها إلى السعودية، حيث أدى صلاة عيد الفطر في الديوان الملكي بقصر الصفا في مكة المكرمة، إلى جانب ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، كما جرى اجتماع مغلق تم خلاله البحث في مختلف الملفات ذات الاهتمام المشترك، وفي سُبُلِ تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وشكر سلام ولي العهد السعودي على حفاوة الاستقبال والاستضافة الكريمة، كما ثمّن احتضان السعودية لمئات آلاف اللبنانيين العاملين على أراضيها. هذا وأكد سلام على ضرورة المضي قدما في تعزيز الشراكة بين البلدين، لا سيما ما يتعلق بمشاريع الاتفاقيات المعدة بينهما، منوهاً بالجهد المبذول من الطرفين للوصول إلى رفع الحظر على الصادرات من لبنان، والسماح بسفر الأشقاء السعوديين إليه، لافتاً إلى مضي لبنان بسياسة الاصلاحات، لا سيما المالية والمؤسساتية، من أجل تفعيل الاستثمارات والنهوض باقتصاد البلاد.

كما أكد سلام أن الحكومة اللبنانية ماضية أيضاً في بسط سلطتها على كامل أراضيها، بقواها الذاتية، وفق ما جاء في اتفاق الطائف، بما يحقق سلامة البلاد واستقرارها، ويوفر بيئة آمنة للمستثمرين والسياح، داعياً السعودية إلى دعم لبنان في هذا المسار، ليستعيد ثقة أبنائه، وكذلك أشقائه العرب وأصدقائه في العالم.

من جانبه أكد ولي العهد السعودي أن السعودية تقف دائماً إلى جانب لبنان، وهي حريصة على استعادة ازدهاره في المجالات المختلفة، وذلك من خلال إرساء الأمن والاستقرار، وإجراء الاصلاحات الضرورية، داعياً إلى وجوب الاستفادة من كل الفرص المتوفرة اليوم لتحقيق ذلك وللخروج من الأزمات المستمرة.

 وشدد الجانبان اللبناني والسعودي على ضرورة عودة الأمن والاستقرار في سوريا، خصوصاً أن أي اهتزاز أمني تشهده سوريا سينعكس سلباً على لبنان والمنطقة. وقد شكر رئيس الحكومة اللبنانية ولي العهد السعودي على المساعي التي بذلتها المملكة لإطلاق مسار ضبط الحدود اللبنانية السورية وترسيمها، ومعالجة سائر النقاط العالقة بين البلدين.

سلام اختتم زيارته الى السعودية: الحكومة ماضية في بسط سلطتها على كامل أراضيها

محليات

عربي و دولي

لبنان

السعودية

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Aljadeed
ولي العهد السعودي: نقف دائماً إلى جانب لبنان وهي حريصة على استعادة ازدهاره في المجالات المختلفة وذلك من خلال إرساء الأمن والاستقرار وإجراء الاصلاحات الضرورية
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