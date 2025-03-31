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عربي و دولي

"قاد أنظمة تشغيلية ضد الحزب".. نتنياهو يعين رئيساً جديداً للشاباك

2025-03-31 | 01:06
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&quot;قاد أنظمة تشغيلية ضد الحزب&quot;.. نتنياهو يعين رئيساً جديداً للشاباك
"قاد أنظمة تشغيلية ضد الحزب".. نتنياهو يعين رئيساً جديداً للشاباك

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الإثنين، تعيين قائد البحرية الأسبق اللواء متقاعد إيلي شارفيت رئيسا لجهاز الأمن العام "الشاباك".

وجاء في بيان مكتب نتنياهو، الذي نقلته "إسرائيل هيوم": "بعد إجراء مقابلات معمقة مع 7 مرشحين جديرين قرر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تعيين قائد البحرية الأسبق، اللواء المتقاعد إيلي شارفيت، رئيسا جديدا لجهاز الأمن العام (الشاباك)".

وأعرب رئيس الوزراء عن قناعته بأن اللواء شارفيت هو الشخص المناسب لقيادة الشاباك على الطريق الذي سيواصل التقاليد المجيدة للمنظمة.

من هو إيلي شارفيت؟

خدم اللواء متقاعد إيلي شارفيت في الجيش الإسرائيلي لمدة 36 عامًا، بما في ذلك 5 سنوات قائدًا للبحرية.

قاد بناء قوة الدفاع البحري في المياه الاقتصادية وأدار أنظمة تشغيلية معقدة ضد حماس وحزب الله وإيران.

"قاد أنظمة تشغيلية ضد الحزب".. نتنياهو يعين رئيساً جديداً للشاباك

عربي و دولي

إسرائيل

نتنياهو

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Aljadeed
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مكتب نتنياهو: رئيس الشاباك الجديد لديه خبرة في إدارة أنظمة معقدة ضد حماس وحزب الله وإيران

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