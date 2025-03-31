"قاد أنظمة تشغيلية ضد الحزب".. نتنياهو يعين رئيساً جديداً للشاباك

وجاء في بيان مكتب نتنياهو، الذي نقلته "إسرائيل هيوم": "بعد إجراء مقابلات معمقة مع 7 مرشحين جديرين قرر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تعيين قائد البحرية الأسبق، اللواء المتقاعد إيلي شارفيت، رئيسا جديدا لجهاز الأمن العام (الشاباك)".

وأعرب رئيس الوزراء عن قناعته بأن اللواء شارفيت هو الشخص المناسب لقيادة الشاباك على الطريق الذي سيواصل التقاليد المجيدة للمنظمة.

من هو إيلي شارفيت؟

خدم اللواء متقاعد إيلي شارفيت في الجيش الإسرائيلي لمدة 36 عامًا، بما في ذلك 5 سنوات قائدًا للبحرية.

قاد بناء قوة الدفاع البحري في المياه الاقتصادية وأدار أنظمة تشغيلية معقدة ضد حماس وحزب الله وإيران.