رويترز عن مسؤولين إسرائيليين: اقترحنا هدنة تستمر ما بين 40 و50 يوماً في غزة مقابل إعادة نحو نصف الرهائن

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لوزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيت خلال زيارته قاعدة أميركية في اليابان، وشاهد أحد الجنود وهو يقوم بتمارين الضغط.
صنّفت منظمة الصحة العالمية زلزال ميانمار حالة طوارئ من أعلى مستوى، وطالبت بتمويل عاجل قدره 8 ملايين دولار لإنقاذ أرواح ومنع تفشي الأمراض خلال الأيام الثلاثين المقبلة، وفق "سكاي نيوز عربية".
أعلن الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، منفتح للاتصال مع نظيره الأميركي، دونالد ترامب، وسيتم تنظيم محادثتهما على الفور إن لزم الأمر.