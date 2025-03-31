"بوتين منفتح للمحادثة مع ترامب مجدداً".. إليكم ما أعلنه الكرملين!

أعلن الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، منفتح للاتصال مع نظيره الأميركي، دونالد ترامب، وسيتم تنظيم محادثتهما على الفور إن لزم الأمر.

وقال بيسكوف، إن "روسيا والولايات المتحدة تواصلان العمل لبناء علاقات ثنائية بين البلدين بعد تدهورها بشكل كبير في عهد الإدارة الأميركية السابقة".



وقال بيسكوف في إفادة إعلامية: "نواصل العمل مع الجانب الأميركي لبناء علاقاتنا الثنائية بالدرجة الأولى، والتي تدهورت بشكل كبير في ظل الإدارة (الأميركية) السابقة".



وأكد الناطق باسم الكرملين، عدم توقيع أي مستندات بشأن المشاريع المشتركة بين موسكو وواشنطن في استخراج المعادن النادرة. وقال بيسكوف للصحافيين: "لا، لم يتم توقيع أي مستندات، كما تعلمون، العقوبات لا تزال سارية، وهناك قيود على الشركات الأميركية".



وأضاف بيسكوف "الرئيس منفتح تماماً للاتصال مع ترامب، لذلك سيتم تنظيم محادثتهما بسرعة كبيرة إن لزم الأمر".



وفي وقت سابق، أعلن ترامب عن نيته الاتصال مجدداً ببوتين الأسبوع الجاري.