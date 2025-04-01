رئيس وزراء العراق: ندعم وحدة سوريا وسيادتها ونرفض التدخل الخارجي بشؤونها الداخلية

أفادت قناة 14 الإسرائيلية بأن "هجومًا واسعًا على الأراضي الإيرانية قد يحدث قريبًا إذا لم تحدث تطورات خاصة"، مشيرةً إلى أن الهجوم قد يكون "قريبًا جدًا". وأوضح التقرير أن إيران ستتلقى "ضربة قاسية لم يسبق أن تعرضت لها أي دولة مستقلة منذ الحرب العالمية الثانية"، وأن المشروع النووي الإيراني سيُستهدف بشكل قاتل، بالإضافة إلى الحرس الثوري الإيراني الذي قد يتعرض لعملية قاسية قد تصل إلى تغيير النظام في إيران.



