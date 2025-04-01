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عربي و دولي

حزب الله: إسرائيل أنهت الهدنة

2025-04-01 | 07:01
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حزب الله: إسرائيل أنهت الهدنة
حزب الله: إسرائيل أنهت الهدنة

اعتبر النائب عن "حزب الله"، إبراهيم الموسوي، القصف الإسرائيلي الذي طال الضاحية الجنوبية فجر اليوم الثلاثاء، "عدوانا كبيرا جدا".

وقال الموسوي، في تصريحات له، إن "ما جرى في الضاحية الجنوبية نقل المرحلة إلى مكان آخر"، محمّلا الولايات المتحدة الأميركية والمجتمع الدولي مسؤولية هذه الجريمة.

وأضاف أن "العدو هو من أعلن انتهاء اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غاراته المستمرة وانتهاكاته في الجنوب والبقاع والضاحية"، متابعا: "نحن لسنا هواة حرب وما زلنا على التزامنا".

وأردف الموسوي: "سمعنا إدانة رئيسي الجمهورية والحكومة لكن الأمر يجب ألا يقف عند حدود ذلك وينبغي على الحكومة استدعاء سفراء الدول الكبرى"، مشددا على ضرورة تفعيل أعلى مستوى من الدبلوماسية لإيجاد حلول.

حزب الله: إسرائيل أنهت الهدنة

محليات

عربي و دولي

حزب الله

إبراهيم الموسوي

لبنان

إسرائيل

الضاحية الجنوبية

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جنوب لبنان

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