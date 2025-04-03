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عربي و دولي

الخارجية السورية تدين الإعتداءات الإسرائيلية: انتهاك سافر لسيادتنا

2025-04-03 | 02:08
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الخارجية السورية تدين الإعتداءات الإسرائيلية: انتهاك سافر لسيادتنا
الخارجية السورية تدين الإعتداءات الإسرائيلية: انتهاك سافر لسيادتنا

صدر عن الخارجية السورية بياناً جاء فيه: "تدين وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية بأشد العبارات موجة العدوان الإسرائيلي الأخيرة على سوريا، في انتهاك سافر للقانون الدولي وسيادة الجمهورية العربية السورية".

أضاف البيان: "شنت القوات الإسرائيلية غارات جوية على خمس مناطق مختلفة في أنحاء البلاد خلال 30 دقيقة، ما أسفر عن تدمير شبه كامل لمطار حماة العسكري وإصابة عشرات المدنيين والعسكريين. ويشكل هذا التصعيد غير المبرر محاولة متعمدة لزعزعة استقرار سوريا وإطالة معاناة شعبها".

وتابعت: "في وقت تسعى فيه سوريا لإعادة الإعمار بعد 14 عاماً من الحرب، تأتي هذه الاعتداءات المتكررة في سياق محاولة إسرائيلية واضحة لتطبيع العنف مجدداً داخل البلاد، ما يقوض جهود التعافي ويكرس سياسة الإفلات من العقاب".

ودعت سوريا المجتمع الدولي إلى "اتخاذ موقف حازم والضغط على إسرائيل لوقف عدوانها والالتزام بالقانون الدولي وتعهداتها بموجب اتفاقية فصل القوات لعام 1974".

كما حثت الأمم المتحدة وجميع الجهات الدولية المعنية على "اتخاذ إجراءات فورية لوقف هذا التصعيد ومنع المزيد من الانتهاكات".

وشنت إسرائيل غارات استهدفت مركز البحوث العملية في حي مساكن برزة شمال العاصمة دمشق ومطار حماة العسكري ومطار التيفور شرق مدينة حمص .

الخارجية السورية تدين الإعتداءات الإسرائيلية: انتهاك سافر لسيادتنا

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