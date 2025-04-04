وزير الخارجية الفرنسي: لا يبدو أن بوتين لديه أي رغبة في التوصل إلى وقف لإطلاق النار في أوكرانيا

تلقى ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اتصالًا هاتفيًا، من الرئيس الايراني مسعود بزشکيان، تم خلاله تبادل التهاني بعيد الفطر المبارك، بحسب "واس".



كما تم بحث تطورات الأحداث في المنطقة، واستعراض عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

