وزير الخارجية الفرنسي: لا يبدو أن بوتين لديه أي رغبة في التوصل إلى وقف لإطلاق النار في أوكرانيا

أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، عن اعتقاده بأن إيران "تريد محادثات مباشرة" مع الولايات المتحدة.
تلقى ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اتصالًا هاتفيًا، من الرئيس الايراني مسعود بزشکيان، تم خلاله تبادل التهاني بعيد الفطر المبارك، بحسب "واس".كما تم بحث تطورات الأحداث في المنطقة، واستعراض عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.
كشفت صحيفة "ديلي ميل" Daily Mail البريطانية، عن مسؤولين أميركيين أن "تصعيد وشيك على ما يبدو"، تخطط له كل من واشنطن وإسرائيل، قد يصل إلى "ضربة جوية كبرى ضد طهران"، سيكون "خلال الأسابيع القليلة المقبلة"، والهدف سيكون "المنشآت النووية الإيرانية عبر ضربات جوية واسعة".