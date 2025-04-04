تطاير أجساد عقب قصف إسرائيلي مروع في غزة (فيديو)

فيديو متداول لتطاير أجساد عقب قصف إسرائيلي مروع في غزة#أخبار_الجديد pic.twitter.com/unoWW2BJtR
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) April 4, 2025
فيديو متداول لتطاير أجساد عقب قصف إسرائيلي مروع في غزة#أخبار_الجديد pic.twitter.com/unoWW2BJtR
كشف الناطق باسم كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، أبو عبيدة، أن "نصف أسرى العدو الأحياء يتواجدون في مناطق طلب جيش الاحتلال إخلاءها مؤخراً في قطاع غزة".وأعلن أبو عبيدة عن قرار الكتائب "عدم نقل هؤلاء الأسرى من تلك المناطق، مع إبقائهم تحت إجراءات تأمين مشددة، لكنّها خطيرة على حياتهم"، في وقت تشهد فيه غزة غارات مكثّفة ومجازر يومية.وأضاف: "إذا كان العدو معنيًا بحياة الأسرى فعليه التفاوض فورًا لإجلائهم أو الإفراج عنهم"، مؤكداً أن "حكومة نتانياهو تتحمل مسؤولية حياتهم".
لوح مسؤولون أميركيون اليوم الجمعة، بالقضاء على البرنامج النووي الإيراني إذا رفض خامنئي المفاوضات.وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال"، قال المسؤولون إن واشنطن تضغط لإجراء محادثات مباشرة مع إيران، لافتين إلى أن المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف سيكون ضمن فريق المفاوضات المباشرة مع إيران في حال عقدها.