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عربي و دولي

تطاير أجساد عقب قصف إسرائيلي مروع في غزة (فيديو)

2025-04-04 | 12:36
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تطاير أجساد عقب قصف إسرائيلي مروع في غزة (فيديو)
تطاير أجساد عقب قصف إسرائيلي مروع في غزة (فيديو)

فيديو متداول لتطاير أجساد عقب قصف إسرائيلي مروع في غزة.

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تطاير أجساد عقب قصف إسرائيلي مروع في غزة (فيديو)

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أبو عبيدة يعلن قراراً مفاجئاً بشأن الأسرى بغزة
13:38

أبو عبيدة يعلن قراراً مفاجئاً بشأن الأسرى بغزة

كشف الناطق باسم كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، أبو عبيدة، أن "نصف أسرى العدو الأحياء يتواجدون في مناطق طلب جيش الاحتلال إخلاءها مؤخراً في قطاع غزة".

وأعلن أبو عبيدة عن قرار الكتائب "عدم نقل هؤلاء الأسرى من تلك المناطق، مع إبقائهم تحت إجراءات تأمين مشددة، لكنّها خطيرة على حياتهم"، في وقت تشهد فيه غزة غارات مكثّفة ومجازر يومية.

وأضاف: "إذا كان العدو معنيًا بحياة الأسرى فعليه التفاوض فورًا لإجلائهم أو الإفراج عنهم"، مؤكداً أن "حكومة نتانياهو تتحمل مسؤولية حياتهم".

13:38

أبو عبيدة يعلن قراراً مفاجئاً بشأن الأسرى بغزة

كشف الناطق باسم كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، أبو عبيدة، أن "نصف أسرى العدو الأحياء يتواجدون في مناطق طلب جيش الاحتلال إخلاءها مؤخراً في قطاع غزة".

وأعلن أبو عبيدة عن قرار الكتائب "عدم نقل هؤلاء الأسرى من تلك المناطق، مع إبقائهم تحت إجراءات تأمين مشددة، لكنّها خطيرة على حياتهم"، في وقت تشهد فيه غزة غارات مكثّفة ومجازر يومية.

وأضاف: "إذا كان العدو معنيًا بحياة الأسرى فعليه التفاوض فورًا لإجلائهم أو الإفراج عنهم"، مؤكداً أن "حكومة نتانياهو تتحمل مسؤولية حياتهم".

مسؤولون أميركيون: سنقضي على برنامج إيران النووي إذا رفض خامنئي المفاوضات
07:24

مسؤولون أميركيون: سنقضي على برنامج إيران النووي إذا رفض خامنئي المفاوضات

لوح مسؤولون أميركيون اليوم الجمعة، بالقضاء على البرنامج النووي الإيراني إذا رفض خامنئي المفاوضات.

وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال"، قال المسؤولون إن واشنطن تضغط لإجراء محادثات مباشرة مع إيران، لافتين إلى أن المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف سيكون ضمن فريق المفاوضات المباشرة مع إيران في حال عقدها.

07:24

مسؤولون أميركيون: سنقضي على برنامج إيران النووي إذا رفض خامنئي المفاوضات

لوح مسؤولون أميركيون اليوم الجمعة، بالقضاء على البرنامج النووي الإيراني إذا رفض خامنئي المفاوضات.

وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال"، قال المسؤولون إن واشنطن تضغط لإجراء محادثات مباشرة مع إيران، لافتين إلى أن المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف سيكون ضمن فريق المفاوضات المباشرة مع إيران في حال عقدها.

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