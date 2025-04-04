تطاير أجساد عقب قصف إسرائيلي مروع في غزة (فيديو)

كشف الناطق باسم كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، أبو عبيدة، أن "نصف أسرى العدو الأحياء يتواجدون في مناطق طلب جيش الاحتلال إخلاءها مؤخراً في قطاع غزة".

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وأعلن أبو عبيدة عن قرار الكتائب "عدم نقل هؤلاء الأسرى من تلك المناطق، مع إبقائهم تحت إجراءات تأمين مشددة، لكنّها خطيرة على حياتهم"، في وقت تشهد فيه غزة غارات مكثّفة ومجازر يومية.

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وأضاف: "إذا كان العدو معنيًا بحياة الأسرى فعليه التفاوض فورًا لإجلائهم أو الإفراج عنهم"، مؤكداً أن "حكومة نتانياهو تتحمل مسؤولية حياتهم".