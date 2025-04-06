النائب حيدر ناصر لـ هنا بيروت: هناك عتب من العلويين على حزب الله وحتى نوابه لم يصدروا أي بيان إستنكارًا لأحداث الساحل السوري

شيع حزب الله وأهالي بلدة بليدا ثلة من الشهداء الذين ارتقوا على طريق القدس ودفاعاً عن لبنان وكرامته وشعبه، وشهداء الغدر الصهيوني بمراسم خاصة وموكب حاشد تقدمه عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله إلى جانب الفعاليات والشخصيات وعلماء الدين وعوائل الشهداء وحشود من جماهير المقاومة من البلدة والبلدات الجنوبية المجاورة.
ذكرت المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية أنها يُشتبه في وجود أكثر من 100 موقع للأسلحة الكيميائية في سوريا، ويُعد هذا الرقم أعلى بكثير من أي رقم اعترف به الرئيس السابق بشار الأسد على الإطلاق، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية.