"أميركا فرضت رسوماً على جزر تسكنها البطاريق".. إليكم السبب!

أعلن وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك إن "الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب ستبقى سارية لأيام وأسابيع"، وإن بعض الجزر التي تسكنها البطاريق أُدرجت في القائمة حتى لا تتمكن الدول من استخدامها مهرباً".