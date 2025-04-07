بالفيديو - ماكرون في خان الخليلي: "حلوة يا بلدي"

يلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترامب الإثنين مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في واشنطن، حيث من المتوقع أن تهيمن محادثات الرسوم الجمركية المفروضة على إسرائيل، إلى جانب القضايا المتعلقة بالحرب في غزة والموضوع الإيراني.



