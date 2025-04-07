بالفيديو - ماكرون في خان الخليلي: "حلوة يا بلدي"

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A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
يلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترامب الإثنين مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في واشنطن، حيث من المتوقع أن تهيمن محادثات الرسوم الجمركية المفروضة على إسرائيل، إلى جانب القضايا المتعلقة بالحرب في غزة والموضوع الإيراني.
وثقت الكاميرات لحظة القصف الإسرائيلي العنيف الذي استهدف الصحفيين فجر اليوم الاثنين في خان يونس، وقالت وسائل إعلام فلسطينية إنَّ صحفيين اثنين استشهدا وأُصيب آخرون جراء الغارات.لمشاهدة الفيديو: