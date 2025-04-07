الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

عربي و دولي

"ملفين رئيسيين" بين نتنياهو وترامب في واشنطن

2025-04-07 | 03:25
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
&quot;ملفين رئيسيين&quot; بين نتنياهو وترامب في واشنطن
"ملفين رئيسيين" بين نتنياهو وترامب في واشنطن

يلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترامب الإثنين مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في واشنطن، حيث من المتوقع أن تهيمن محادثات الرسوم الجمركية المفروضة على إسرائيل، إلى جانب القضايا المتعلقة بالحرب في غزة والموضوع الإيراني.

ويعد نتنياهو أول "زعيم" أجنبي يلتقي ترامب منذ إعلان الأخير فرض رسوم جمركية على إسرائيل، والتي تبلغ 17%، ويسعى نتنياهو إلى إقناع ترامب بالتراجع عن القرار أو تقليص الرسوم قبل تنفيذها. واعتبر نتنياهو أن هذه الزيارة تعكس العلاقة المميزة بين الولايات المتحدة وإسرائيل.

إضافة إلى ملف الرسوم الجمركية، يتناول اللقاء الوضع في غزة، حيث لا تزال الحرب مستمرة بعد استئناف الغارات الإسرائيلية في آذار الماضي. كما سيتم مناقشة قضية الرهائن الإسرائيليين في غزة.

أما بالنسبة لإيران، فسيكون هذا الموضوع محط اهتمام خلال اللقاء، حيث يتفق ترامب ونتنياهو على سياسة "الضغوط القصوى" ضد إيران، لمطالبتها بوقف برنامجها النووي والصاروخي، ووقف دعمها للأطراف المعادية لإسرائيل في المنطقة. وكان ترامب قد عرض على إيران "محادثات مباشرة"، إلا أن إيران رفضت هذا العرض، مما يزيد من التكهنات حول احتمال شن هجوم عسكري مشترك ضد المنشآت الإيرانية.

"ملفين رئيسيين" بين نتنياهو وترامب في واشنطن

عربي و دولي

بنيامين نتنياهو

إسرائيل

دونالد ترامب

الولايات المتحدة الأميركية

إيران

طهران

الملف النووي

العودة الى الأعلى
Aljadeed
إيران طرحت عرضاً "سخياً".. ولكن هل من رد أميركي؟
بالفيديو - ماكرون في خان الخليلي: "حلوة يا بلدي"

اقرأ ايضا في عربي و دولي

هذه هي الدول الأكثر تأثراً برسوم ترامب!
09:34

هذه هي الدول الأكثر تأثراً برسوم ترامب!

أعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني في مذكرة نشرتها الاثنين أن الدول الأوروبية الأكثر تأثرا بزيادة الرسوم الجمركية الأميركية ستكون إيرلندا وسلوفاكيا وألمانيا والمجر وإيطاليا والنمسا.

09:34

هذه هي الدول الأكثر تأثراً برسوم ترامب!

أعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني في مذكرة نشرتها الاثنين أن الدول الأوروبية الأكثر تأثرا بزيادة الرسوم الجمركية الأميركية ستكون إيرلندا وسلوفاكيا وألمانيا والمجر وإيطاليا والنمسا.

حاملة طائرات أميركية قرب إيران.. هل اقتربت الضربة؟
08:24

حاملة طائرات أميركية قرب إيران.. هل اقتربت الضربة؟

ذكرت مجلة نيوزويك نقلا عن صور أقمار صناعية جديدة أن "حاملة الطائرات الأميركية يو إس إس كارل فينسون في طريقها إلى الشرق الأوسط، وستتمركز قريبا بالقرب من إيران، مثل حاملة الطائرات الأميركية السابقة".

08:24

حاملة طائرات أميركية قرب إيران.. هل اقتربت الضربة؟

ذكرت مجلة نيوزويك نقلا عن صور أقمار صناعية جديدة أن "حاملة الطائرات الأميركية يو إس إس كارل فينسون في طريقها إلى الشرق الأوسط، وستتمركز قريبا بالقرب من إيران، مثل حاملة الطائرات الأميركية السابقة".

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025