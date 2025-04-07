"ملفين رئيسيين" بين نتنياهو وترامب في واشنطن

ويعد نتنياهو أول "زعيم" أجنبي يلتقي ترامب منذ إعلان الأخير فرض رسوم جمركية على إسرائيل، والتي تبلغ 17%، ويسعى نتنياهو إلى إقناع ترامب بالتراجع عن القرار أو تقليص الرسوم قبل تنفيذها. واعتبر نتنياهو أن هذه الزيارة تعكس العلاقة المميزة بين الولايات المتحدة وإسرائيل.

إضافة إلى ملف الرسوم الجمركية، يتناول اللقاء الوضع في غزة، حيث لا تزال الحرب مستمرة بعد استئناف الغارات الإسرائيلية في آذار الماضي. كما سيتم مناقشة قضية الرهائن الإسرائيليين في غزة.

أما بالنسبة لإيران، فسيكون هذا الموضوع محط اهتمام خلال اللقاء، حيث يتفق ترامب ونتنياهو على سياسة "الضغوط القصوى" ضد إيران، لمطالبتها بوقف برنامجها النووي والصاروخي، ووقف دعمها للأطراف المعادية لإسرائيل في المنطقة. وكان ترامب قد عرض على إيران "محادثات مباشرة"، إلا أن إيران رفضت هذا العرض، مما يزيد من التكهنات حول احتمال شن هجوم عسكري مشترك ضد المنشآت الإيرانية.