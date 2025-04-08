أ ف ب: المحكمة العليا الإسرائيلية تعلق جلسة البت بالطعون ضد عزل رئيس الشاباك بسبب بلبلة في القاعة

وصفت المبعوثة الأميركية، مورغان أورتاغوس، حزب الله بـ"السرطان"، مؤكدة في حديث لها لقناة Alarabiya English أنه يجب على لبنان استئصاله إذا أراد التعافي، وطالبت بنزع سلاحه بالكامل.وأضافت أن إيران قد جرّت المنطقة إلى مرحلة خطيرة من عدم الاستقرار.كما أكدت أورتاغوس في حديثها للعربية أنها تؤمن بأن الجيش اللبناني قادر على حماية البلد، لكنه يحتاج فقط إلى إرادة سياسية.
صدر عن السفارة الأميركية في بيروت: "سرّت السفيرة ليزا جونسون بالمشاركة في مراسم تسليم التبرعات المقدمة من المنظمة الأميركية غير الحكومية "سبيرت أوف أميركا" إلى الجيش اللبناني في 18 آذار الفائت. تقوم منظمة "سبيرت أوف أميركا" بعمل رائع في لبنان من خلال دعمها وتعاونها مع الجيش اللبناني، الذي لا يزال الضامن الأساسي للأمن في لبنان وشريكًا إقليميًا مهمًا للولايات المتحدة".