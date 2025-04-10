موقف ماكرون يثير الجدل!

رحبت وزيرة فلسطينية، مساء الأربعاء، بإعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نية بلاده الاعتراف بدولة فلسطين، مؤكدة أنها ستكون "خطوة في الاتجاه الصحيح".

وقالت وزيرة الدولة الفلسطينية للشؤون الخارجية فارسين أغابكيان شاهين لوكالة فرانس برس إن "اعتراف فرنسا بدولة فلسطين سيكون خطوة في الاتجاه الصحيح بما يتماشى مع حماية حقوق الشعب الفلسطيني وحل الدولتين".



من جهته، قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إن أي "اعتراف أحادي بدولة فلسطينية وهمية، من أي دولة، في ظل الواقع الذي نعرفه جميعاً، سيكون مكافأة للإرهاب ودعما لحماس".



وأضاف، في تغريدة على حسابه الرسمي في منصة "إكس": "هذه الإجراءات لن تُقرّب السلام والأمن والاستقرار في منطقتنا، بل على العكس: تُبعدها أكثر".