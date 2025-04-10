مسؤول إسرائيلي: أي عمل في سوريا يعرض أمننا للخطر سيعرض إدارة الشرع للخطر أيضاً

أكد رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، أن "العقوبات الدولية لم تؤثر على برنامج بلاده النووي، ولن تؤثر، نظرًا لاعتماد إيران الكامل على إمكانياتها الذاتية، وعدم حاجتها للاستيراد من الخارج".

