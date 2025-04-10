مسؤول إسرائيلي: أي عمل في سوريا يعرض أمننا للخطر سيعرض إدارة الشرع للخطر أيضاً

كشف مصدر أمني إسرائيلي لـ"سكاي نيوز عربية" أن إسرائيل لا تنوي البقاء إلى الأبد في لبنان، مشيرًا إلى أنه لا توجد أطماع لها في الأراضي اللبنانية.
أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، مساء الأربعاء، بأن "الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمهل رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو أسبوعين أو ثلاثة لإنهاء الحرب في غزة".
أكد رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، أن "العقوبات الدولية لم تؤثر على برنامج بلاده النووي، ولن تؤثر، نظرًا لاعتماد إيران الكامل على إمكانياتها الذاتية، وعدم حاجتها للاستيراد من الخارج".