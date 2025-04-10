لتوقيعهم عريضة... إسرائيل تلوح بإقالة 1000 جندي

وقّع مئات الطيارين في الجيش الإسرائيلي عريضة تطالب بوقف الحرب على غزة، إذا طلب إطلاق سراح الأسرى في القطاع الفلسطيني ذلك.

وكشف مسؤول عسكري إسرائيلي أن "الجيش سيطرد هؤلاء الطيارين، لاسيما أنهم وقّعوا العريضة بشكل علني".

وأضاف متحدث عسكري، اليوم الخميس، أن "قائد سلاح الجو الإسرائيلي، وبدعم كامل من رئيس هيئة الأركان، قرر أن أي عنصر احتياط فاعل وقّع هذه الرسالة، لن يتمكن من مواصلة الخدمة في الجيش، وذلك ردا على سؤال بشأن العريضة التي وقعها نحو ألف طيار متقاعد أو في الاحتياط، ونشرتها وسائل إعلام محلية، وفقا لوكالة "فرانس برس".

أتى ذلك، بعدما نشرت مجموعة تضم ما يقارب 1000 جندي احتياطي حالي ومتقاعد من سلاح الجو الإسرائيلي، رسالة تطالب بإعادة الأسرى في غزة، حتى لو كان ذلك على حساب إنهاء الحرب ضد حماس تماما.