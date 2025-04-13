هروب إسرائيليين بسبب القصف اليمني (فيديو)

لقطات متداولة لهروب إسرائيليين بعد تفعيل صافرات الإنذار بسبب القصف اليمني.
وأعلن الجيش الإسرائيلي بأنه رصد صاروخين أطلقا من اليمن وجرت محاولة لإعتراضهما.#أخبار_الجديد pic.twitter.com/Pl21Ziyjtd
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) April 13, 2025
لقطات متداولة لهروب إسرائيليين بعد تفعيل صافرات الإنذار بسبب القصف اليمني.
وأعلن الجيش الإسرائيلي بأنه رصد صاروخين أطلقا من اليمن وجرت محاولة لإعتراضهما.#أخبار_الجديد pic.twitter.com/Pl21Ziyjtd
أكّد رئيس الإمارات محمد بن زايد، خلال استقباله الرئيس السوري أحمد الشرع في أبو ظبي، حرص بلاده على "دعم الأشقاء في سوريا لمواجهة تحديات المرحلة الانتقالية وإعادة بناء سوريا بما يلبي تطلعات شعبها نحو مستقبل يسوده الأمن والاستقرار والازدهار"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية- وام.