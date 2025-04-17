ترامب تخلّى عن ضربة ايران.. "نيويورك تايمز" تكشف!

أشارت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلاً عن مسؤولين في الإدارة الأميركية وآخرين أن "الرئيس دونالد ترامب يعارض خطة لضربة إسرائيلية لمواقع نووية إيرانية، وذلك لصالح التفاوض على اتفاق مع طهران لوضع قيود على برنامجها النووي".

ووفقاً للصحيفة، "فقد وضعت إسرائيل خططاً لمهاجمة المواقع في أيار المقبل، وذكرت أن الهدف هو إلحاق انتكاسة بقدرة إيران على تطوير سلاح نووي لمدة عام أو أكثر".



وأوضحت الصحيفة أن "دعم الولايات المتحدة ضروري ليس فقط للدفاع عن إسرائيل من أي ردّ إيراني، وإنما أيضا لضمان نجاح الهجوم. وبعد أشهر من الجدل الداخلي، اتخذ ترامب قرارا بالسعي إلى التفاوض مع إيران بدلا من دعم العمل العسكري".