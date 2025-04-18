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عربي و دولي

هل من معلومات حول المتورطين في خلية الأردن؟ وزير العدل يجيب

2025-04-18 | 05:20
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هل من معلومات حول المتورطين في خلية الأردن؟ وزير العدل يجيب
هل من معلومات حول المتورطين في خلية الأردن؟ وزير العدل يجيب

أكد وزير العدل عادل نصار، "استعداد لبنان للتعاون إلى أقصى الحدود مع السلطات الأردنية لتفكيك أي شبكة إرهابية مهما كان مصدرها وعناصرها".

وفي مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، كشف نصار عن اتصال جرى بينه وبين نظيره الأردني بحثا خلاله آخر التطورات حول ما توصلت إليه التحقيقات في ملف خلية الأردن.
وقال نصار إنه "لا يوجد بعد معلومات متوفرة ودقيقة تؤكد تورط لبنانيين في هذه الخلية وكيفية دخولها إلى لبنان لتلقّي التدريبات".
وأضاف أن "هناك توافق مع الأردن على متابعة هذا الموضوع مع النيابة العامة اللبنانية عند توافر أيّ معلومات لاتخاذ الإجراءات بما المناسبة".
وحول أهمية هذا التعاون بين كلّ من لبنان والأردن، شدّد وزير العدل على أن "هذا الموضوع يدخل في صلب سياسة الدولة اللبنانية وهي لا تتهاون به أبداَ، لكنها تنظر الى أن يتم التعاون معها بكل الملفات التي ممكن أن يكون لها عناصر داخلية وخارجية تتعلق بأي شبكة إرهابية".
وأوضح نصار أن "لا معلومات حتى الساعة مرتبطة بالتوقيفات التي جرت في بعض المخيمات في لبنان مع الخلية الإرهابية في الأردن".

هل من معلومات حول المتورطين في خلية الأردن؟ وزير العدل يجيب

محليات

عربي و دولي

عادل نصار

الأردن

خلية الأردن

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