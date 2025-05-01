أورتاغوس.. هل توّدع لبنان نهائياً؟

تفيد معلومات "أساس" بأنّ التغيير الذي طال رئاسة لجنة المراقبة الخماسية المكلّفة الإشراف على تطبيق وقف إطلاق النار، قد يأتي ضمن سلسلة تغييرات يمكن أن تطال الطاقم الأمنيّ في المنطقة، وتحديداً قيادة المنطقة الأميركية الوسطى (CENTCOM)، التي كان الرئيس الأميركي السابق جو بايدن قد عيّن الجنرال مايكل كوريلا على رأسها في كانون الثاني 2022.

وثمّة زيارة يتيمة جمعت كوريلا بعون، رئيساً للجمهورية، في كانون الثاني الماضي حين قدّم له التهاني بانتخابه رئيساً. أبعد من ذلك، ثمّة تسريبات عن احتمال تكليف نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس بملفّ آخر قد يُبعدها عن الملفّ اللبناني.