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عربي و دولي

ربط جونية بلارنكا.. خطط قبرصية جاهزة!

2025-05-01 | 12:04
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ربط جونية بلارنكا.. خطط قبرصية جاهزة!
ربط جونية بلارنكا.. خطط قبرصية جاهزة!


كشف وزير النقل القبرصي، أليكسيس فافيديس، عن خطط لربط قبرص ولبنان بخدمة عبّارات ركاب عبر البحر. وفي حديثه لصحيفة "سايبرس ميل"، قال إن مجموعة من المستثمرين أبلغوا الحكومة بنيتهم البدء في رحلات عبّارات، وأن الحكومة تتوقع الآن بدء هذه الخدمات في المستقبل القريب. قال: "نحن، بالطبع، ندعم هذا المشروع، لأننا نرغب في مواصلة تحسين ربط الجزيرة". وأضاف أن الموافقة على خطوط العبارات وتخطيطها متفق عليها بين مشغلي الخدمات ومشغلي الموانئ. وكانت تقارير سابقة، أشارت الى أن رحلة العبّارة من ميناء لارنكا إلى ميناء جونيه اللبناني قد تستغرق حوالي أربع ساعات. ويحق لمواطني جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى مواطني المملكة المتحدة والولايات المتحدة وروسيا وأستراليا وتركيا، الحصول على تأشيرة سياحية لمدة 30 يومًا عند وصولهم إلى لبنان، شرط ألا تحتوي جوازات سفرهم على أختام صادرة عن دولة إسرائيل.

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عربي و دولي

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صدر عن الجيش الإسرائيلي البيان التالي:
" في وقت سابق اليوم تم إجلاء مواطنييْن سورييْن من أبناء الطائفة الدرزية لتلقي العلاج الطبي داخل إسرائيل حيث تم نقلهما إلى المركز الطبي زيف في تسفات (صفد) بعد إصابتهما داخل سوريا..تنتشر قوات جيش الدفاع في منطقة جنوب سوريا وتبقى مستعدة لمنع دخول قوات معادية إلى المنطقة والى القرى الدرزية. يواصل الجيش متابعة التطورات ويبقى في حالة جاهزية للدفاع وللتعامل مع سيناريوهات مختلفة".

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