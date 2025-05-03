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عربي و دولي

ميدفيديف يرد على زيلينسكي: لا أحد يضمن بقاء كييف حتى 10 أيَّار

2025-05-03 | 08:13
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ميدفيديف يرد على زيلينسكي: لا أحد يضمن بقاء كييف حتى 10 أيَّار
ميدفيديف يرد على زيلينسكي: لا أحد يضمن بقاء كييف حتى 10 أيَّار

قال الرئيس الروسي السابق ونائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، يوم السبت، إنه لا يمكن لأحد أن يضمن بقاء العاصمة الأوكرانية كييف حتى العاشر من أيَّار إذا هاجمت أوكرانيا موسكو خلال احتفالات ذكرى النصر في الحرب العالمية الثانية في 9 من الشهر الجاري.

ووصف ميدفيديف، تصريحات زيلينسكي بأنها "استفزاز لفظي" وقال إن لا أحد طلب ضمانات أمنية من كييف خلال احتفالات الـ9 من أيَّار.
وكتب ميدفيديف عبر قناته على تيليغرام "يدرك -زيلينسكي- أنه في حالة حدوث استفزاز حقيقي في يوم النصر، فلن يتمكن أحد من ضمان أن تظل كييف باقية حتى 10 أيَّار".
في وقت سابق من اليوم السبت، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن موسكو مسؤولة عن سلامة قادة العالم الذين سيزورون روسيا لحضور احتفالات يوم النصر.
وصرّح زيلينسكي لصحفيين قائلا: "لا نعرف ما ستفعله روسيا في هذا التاريخ. قد تتخذ إجراءات مختلفة، كحرائق وانفجارات، ثم تتهمنا بالوقوف وراءها".
وأضاف متوجها إلى قادة الدول الذين سيزورون موسكو "لا يمكننا تحمل مسؤولية ما يحدث على أراضي الاتحاد الروسي. هم يضمنون سلامتكم".

ميدفيديف يرد على زيلينسكي: لا أحد يضمن بقاء كييف حتى 10 أيَّار

عربي و دولي

دميتري ميدفيديف

روسيا

كييف

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