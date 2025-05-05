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عربي و دولي

نتنياهو "محبط" من ترامب

2025-05-05 | 01:10
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نتنياهو &quot;محبط&quot; من ترامب
نتنياهو "محبط" من ترامب

ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عبّر في محادثات مغلقة عن إحباطه من خطوات الرئيس الأميركي دونالد ترامب فيما يتعلق بالشرق الأوسط.

وقالت الصحيفة إن نتنياهو شكا لمقربيه أن ترامب يقول "الأمور الصحيحة" خلال اللقاءات والمكالمات الهاتفية، لا سيما فيما يتعلق بإيران وسوريا، إلا أن خطواته العملية لا تتطابق مع تصريحاته.
وأضافت الصحيفة أن نتنياهو عبّر عن قلق خاص من دعم ترامب للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في تعزيز قبضته على سوريا، في الوقت الذي منح ترامب إسرائيل الضوء الأخضر للقيام بأي إجراء تراه مناسبا في سوريا.
وأكدت الصحيفة أن نتنياهو لم يكن راضيا عن قرار ترامب بدء مفاوضات مع إيران، والتنازلات التي كانت إدارته تنوي تقديمها للإيرانيين في نقاط معينة.
 
نتنياهو "محبط" من ترامب

عربي و دولي

بنيامين نتنياهو

إسرائيل

دونالد ترامب

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خطة إسرائيلية لـ "السيطرة" على غزة بالكامل
03:56

خطة إسرائيلية لـ "السيطرة" على غزة بالكامل

وافق المجلس الأمني المصغر في إسرائيل الإثنين على خطة لتوسيع العمليات في غزة تشمل "السيطرة" على القطاع، وفق ما أكد مسؤول سياسي لوكالة "فرانس برس".
وقال المصدر "تشمل الخطة، من بين أمور عدة، احتلال قطاع غزة والسيطرة على الأراضي ونقل سكان غزة إلى الجنوب".

03:56

خطة إسرائيلية لـ "السيطرة" على غزة بالكامل

وافق المجلس الأمني المصغر في إسرائيل الإثنين على خطة لتوسيع العمليات في غزة تشمل "السيطرة" على القطاع، وفق ما أكد مسؤول سياسي لوكالة "فرانس برس".
وقال المصدر "تشمل الخطة، من بين أمور عدة، احتلال قطاع غزة والسيطرة على الأراضي ونقل سكان غزة إلى الجنوب".

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