نتنياهو "محبط" من ترامب

وقالت الصحيفة إن نتنياهو شكا لمقربيه أن ترامب يقول "الأمور الصحيحة" خلال اللقاءات والمكالمات الهاتفية، لا سيما فيما يتعلق بإيران وسوريا، إلا أن خطواته العملية لا تتطابق مع تصريحاته.وأضافت الصحيفة أن نتنياهو عبّر عن قلق خاص من دعم ترامب للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في تعزيز قبضته على سوريا، في الوقت الذي منح ترامب إسرائيل الضوء الأخضر للقيام بأي إجراء تراه مناسبا في سوريا.وأكدت الصحيفة أن نتنياهو لم يكن راضيا عن قرار ترامب بدء مفاوضات مع إيران، والتنازلات التي كانت إدارته تنوي تقديمها للإيرانيين في نقاط معينة.